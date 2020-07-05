Обанкротившаяся московская компания продает 85 квартир в Иннополисе

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Обанкротившееся ООО «Территория-Иннополис» проводит очередные торги по продаже части имущества. С молотка единым лотом идут 85 квартир в самом молодом городе России.

Их начальная стоимость установлена на отметке в 317,2 млн рублей, следует из сообщения конкурсного управляющего.

Все квартиры размещены в доме №114 по улице Спортивная в Иннополисе.

Напомним, что компания была создана ООО «Территория» Григория Невоструева. Планировалось, что она станет крупнейшим собственником арендного жилья в Иннополисе. В итоге она выкупила только два первых построенных дома. В общей сложности в них находились 105 квартир. С тех пор имуществыо компании выставлялось на торги уже несколько раз.