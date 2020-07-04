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В Татарстане на иммунитет к Covid-19 протестировано 48 тыс. жителей

12:24, 04.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на иммунитет к Covid-19 протестировано 48 тыс. жителей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на иммунитет к Covid-19 за неделю протестировано ещё 19 тыс. человек, всего тестирование прошли 48 тыс. жителей. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Она отметила, что за неделю было зарегистрировано 280 случаев заболевания коронавирусом. Темп прироста новых случаев заболевания составляет 0,9%. Таким образом, Татарстан занимает 79 место в рейтинге регионов по показателям заболеваемости.

За последние сутки в Татарстане зафиксировали 38 новых случаев COVID-19, все контактные. Всего в республике зарегистрировано 4 711 случаев заболевания.

ОбществоМедицина Татарстан
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