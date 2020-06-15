Главное за выходные: взрыв на газораспределительной станции, изучение иммунитета и новые муралы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 15 июня:
- В пятницу вечером в Казани произошел взрыв на объекте ООО «Газпром сжиженный газ». В результате один человек погиб, двое получили ожоги 15% тела.
- В Казани на фасаде дома №64 по улице Татарстан завершен портрет татарского поэта Габдуллы Тукая. Автором проекта стал Дамир Бозик. Также в Советском районе Казани появился мурал с изображением оперного певца Хайдара Бигичева.
- Роспотребнадзор РФ выбрал Татарстан в числе 22 российских субъектов как пилотный регион для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. В Татарстане антитела к COVID-19 уже выявлены у 5% всех, кто сделал тест на антитела.
- В Татарстане наблюдается снижение зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста новых случаев заболевания составил менее 1,5%.
- Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего с извинениями, которое было опубликовано на youtube-канале «Гражданин поэт». Семья погибшего раскаяния не приняла, а само обращение теперь может негативно повлиять на ход уголовного дела.
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