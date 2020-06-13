Взрыв газа произошел на Казанской кустовой базе сжиженного газа

В пятницу вечером в Казани произошел взрыв на объекте ООО «Газпром сжиженный газ». По адресу Северо-Западная,10 находится Казанская кустовая база сжиженного газа.

По информации базы «СПАРК-Интерфакс» ее начальником является Равиль Сиразиев.

Генеральным директором ООО «Газпром сжиженный газ» является Леонид Иванов.

За прямой трансляцией происходящего можно следить здесь.

Напомним, поздним вечером в Казани произошел взрыв в хранилище сжиженного газа. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.