Взрыв газа произошел на Казанской кустовой базе сжиженного газа
В пятницу вечером в Казани произошел взрыв на объекте ООО «Газпром сжиженный газ». По адресу Северо-Западная,10 находится Казанская кустовая база сжиженного газа.
По информации базы «СПАРК-Интерфакс» ее начальником является Равиль Сиразиев.
Генеральным директором ООО «Газпром сжиженный газ» является Леонид Иванов.
За прямой трансляцией происходящего можно следить здесь.
Напомним, поздним вечером в Казани произошел взрыв в хранилище сжиженного газа. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.Происшествия Татарстан
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