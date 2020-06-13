На одном из домов в Казани появился мурал с портретом Хайдара Бигичева

В Советском районе Казани появился мурал с изображением оперного певца Хайдара Бигичева. Об этом сообщила администрация района в соцсети.

Одно из изображений нанесли на дом №27 по улице Хайдара Бигичева. Администрация района уточнила, что будут два граффити. Второй мурал будет посвящен творческой деятельности артиста.

Также рядом с этими домами появится сквер.

Ранее в Казани на фасаде дома №64 по улице Татарстан завершили портрет татарского поэта Габдуллы Тукая. Символическое открытие нового культурного объекта состоялось вчера, 12 июня.

