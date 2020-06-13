В Казани завершили работу над муралом с изображением Габдуллы Тукая

Фото: Префектура "Старый город"

В Казани на фасаде дома №64 по улице Татарстан завершен портрет татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщает префектура «Старый город».

12 июня в символическом открытии нового культурного объекта приняли участие министр по делам молодежи Дамир Фаттахов и префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Автором проекта стал Дамир Бозик. Он уже расписывал несколько казанских высоток. Портрет Тукая стал его самой масштабной работой.



Сам Бозик написал в своем Instagram-аккаунте, что рисовал портрет несколько дней с утра до ночи.

«Интересно, что в процессе тотального творчества организму требуется гораздо меньше времени, чтобы отдохнуть и снова приступать в любимому делу», — добавил художник.