В Казани завершили работу над муралом с изображением Габдуллы Тукая
В Казани на фасаде дома №64 по улице Татарстан завершен портрет татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщает префектура «Старый город».
12 июня в символическом открытии нового культурного объекта приняли участие министр по делам молодежи Дамир Фаттахов и префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.
Автором проекта стал Дамир Бозик. Он уже расписывал несколько казанских высоток. Портрет Тукая стал его самой масштабной работой.
Сам Бозик написал в своем Instagram-аккаунте, что рисовал портрет несколько дней с утра до ночи.
«Интересно, что в процессе тотального творчества организму требуется гораздо меньше времени, чтобы отдохнуть и снова приступать в любимому делу», — добавил художник.
ОбществоКультура Татарстан
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