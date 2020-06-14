Извинения Ефремова могут плохо повлиять на расследование уголовного дела

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Видеообращение Михаила Ефремова с раскаянием может негативно повлиять на ход уголовного дела. В законности использования средств связи будучи под домашним арестом усомнился телеведущий Дмитрий Соловьев.

«Кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?" — прокомментировал Соловьев в телеграме.

Авария с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошла 8 июня вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Ефремов записал видеообращение с извинениями семье погибшего, которое было опубликовано на youtube-канале «Гражданин поэт».

