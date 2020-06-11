Главное о коронавирусе на 11 июня: еще одна смерть в Татарстане, профилактика COVID-19 с помощью пиявок

Поставка в Татарстан препарата от коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердились 54 новых случая коронавируса, все контактные. 16 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому.

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 774 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 785 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 18 за минувшие сутки. На лечении остаются 978 человек.

Также подтвердилась 11-я смерть от коронавируса в республике. Это произошло в Альметьевске: мужчина 1976 года рождения был госпитализирован 2 июня во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД с тяжелым течением внебольничной двусторонней пневмонии на фоне сопутствующих заболеваний. Лечение получал в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, был подключен к аппарату ИВЛ.

На фоне проводимого лечения 3 июня произошла остановка сердца.



«Ввиду того, что это был сложный клинический случай, потребовалось проведение длительной патолого-анатомической экспертизы с исследованием трупного материала. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция CОVID-19. Вирус идентифицирован посмертно». — сообщили в штабе.

Начинаются поставки российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в регионы. Сначала лекарство получат 35 субъектов РФ, в том числе и Татарстан.

Следователи вызвали на допрос журналистку Юлию Латынину из-за распространения «ложной информации». 11 апреля она в эфире программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы» зачитала обращение медиков, пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем медработники из Нижнекамска рассказывают о нехватке средств защиты и тяжелых условиях труда.

Прокуратура Набережных Челнов не подтвердила вспышку коронавируса в местном психоневрологическом диспансере. Правоохранители выявили лишь единичные случаи госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19.

Татарстан попал в число регионов, которые больше всех пострадали от коронавирусных ограничений. В апреле потребительские расходы в республике упали на 32,6%.

В Татарстане сегодня открываются летние веранды кафе и ресторанов.

Суд над священником за отрицание COVID-19 и полумиллиона зараженных в РФ

За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 367 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 502 439, а выздоровевших — до 261 150 человек.

Зафиксировано 174 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 6 532 человек.

На территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга планируется проведение проверки на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

Режим самоизоляции на Камчатке хотят продлить до 30 июня. Роспотребнадзор на данный момент запрещает ослаблять ограничительные меры в регионе.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу COVID-19 «необычная» и «сложная для понимания».

В Москве на второй день после снятия режима самоизоляции вернулись девятибалльные пробки.

Туристам, приезжающим в Крым из других российских регионов, не нужно сдавать тесты на отсутствие коронавируса.

В пансионате для пожилых людей в Кемерове выявили вспышку коронавирусной инфекции — за минувшие сутки заражение подтвердилось у 11 человек.

В Госдуме предложили применять пихту и пиявок в профилактике коронавируса.

Суд рассмотрит дело о распространении ложных сведений в отношении схиигумена Сергия (Романова) — он выступил с проповедями, в которых отрицал коронавирус и утверждал, что под видом вакцинации власти готовят массовое чипирование людей.

Российским школьникам, заканчивающим 9 и 11 классы, выдадут аттестаты без сдачи экзаменов

Снятие запрета на съемки с кинокомпаний Голливуда

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 360 239. Умерли 416 201 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 000 464). На второй строчке — Бразилия (772 416), Россия на третьем месте (493 023, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (291 588), на пятом — Индия (276 583).

Власти Лос-Анджелеса сняли с кинокомпаний Голливуда запрет на съемки, введённый из-за COVID-19.

Итальянский вирусолог Массимо Клементи усомнился в вероятности второй волны коронавируса.

Ученые Кембриджа и Гринвича выяснили, что применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавирус.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что протесты в США не ускорили распространение коронавируса.

190 тысяч граждан Канады вернут пособия, полученные ими в рамках государственной помощи в связи с распространением коронавируса.

Дарья Пинегина