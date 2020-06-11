В Татарстан завезут отечественный препарат от коронавируса

Сегодня начинаются поставки российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в регионы. Сначала лекарство получат 35 субъектов РФ, в том числе и Татарстан.

В июне 2020 года планируется поставить 60 тыс. курсов препарата, пишут «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций и компанию «ХимРар». Каждую упаковку «Авифавира» промаркируют индивидуальным цифровым кодом. Подлинность можно будет проверить с помощью мобильного приложения «Честный знак».

«Авифавир» — аналог японского «Фавипиравира». Препарат против коронавируса будет бесплатным в рамках ОМС. Лекарство будут назначать только в больницах, а применять его пациенты смогут под надзором врачей.