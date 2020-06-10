Журналистку Латынину вызвали в СК после зачитывания письма медиков из Татарстана о нехватке средств защиты

Следователи вызвали на допрос обозревателя «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлию Латынину из-за распространения «ложной информации».

11 апреля журналистка в эфире программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы» зачитала обращение медиков, пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем говорилось, что медработники из Нижнекамска рассказывают о нехватке средств защиты и тяжелых условиях труда, сообщает «Новая газета» со ссылкой на копию письма, поступившего в редакцию радиостанции.

В апреле Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о фейке, который прозвучал в эфире авторской передачи «Код доступа» Юлии Латыниной. По ее словам, в одном из городов республики имеется ряд проблем, связанных с ситуацией по борьбе с эпидемией коронавируса.

«А по телевизору говорят о свободной ситуации и что наш город чуть ли не единственный в Татарстане, где нет зараженных коронавирусом людей. Мы обращались в местные СМИ, но они отказываются оглашать информацию. За март 2019 года было зафиксировано 79 обращений с двусторонней пневмонией, а за март 20-го их уже 1 300 человек. Ну как тут можно говорить о сезонной вспышке?» — говорилось на сайте «Эха». Речь идет о Нижнекамске.