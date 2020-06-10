ВОЗ смутила статистика смертей от COVID-19 в России

В России статистика смертности по коронавирусу COVID-19 «необычная» и «сложная для понимания».

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что России следует оценить проводимую сертификацию на смерть от COVID-19, чтобы понять, что это делается аккуратно и должным образом, передает «Коммерсант».

Отметим, что РФ занимает третье место в мире по количеству заразившихся (почти 500 тыс.) и 13-е по числу летальных исходов (6,3 тыс.).

За последние сутки в Татарстане подтвердились 55 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 54 — контактные. Всего в республике зарегистрировано 3 720 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 767 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 19 за минувшие сутки. От коронавирусной инфекции скончались 10 человек.

