Татарстан попал в число регионов, которые больше всех пострадали от карантинных ограничений

Татарстан попал в число регионов, которые больше всех пострадали от коронавирусных ограничений. Об этом говорится в исследовании о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах, которое подготовила лаборатория «СберДанные» Сбербанка (есть у «Финам»).

В апреле потребительские расходы в Татарстане упали на 32,6%. Больше расходы сократились только в Москве и Санкт-Петербурге, на 39,8% и 35,4% соответственно. В мае ситуация в Татарстане улучшилась, тогда падение составило 19,2%.

Как отмечают эксперты, в наибольшей степени потребительские расходы сократились в регионах, где сектор услуг занимает значительную часть экономики. Двойной удар получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивали туристы.

«При этом потери Москвы и Санкт-Петербурга были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений, действующих на территории этих городов. Наименее пострадавшие регионы — часто те, где вводимые меры были мягче (на востоке и на юге страны)», — говорится в исследовании.