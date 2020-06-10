Прокуратура Челнов: информация о вспышке COVID-19 в психдиспансере не подтвердилась

Прокуратура Набережных Челнов продолжает проверку в местном психоневрологическом диспансере. Поводом для нее стало анонимное сообщение о массовом заражении пациентов и медиков лечебного учреждения.

Так, согласно предварительным данным, информация о вспышке коронавируса в диспансере не подтвердилась. Правоохранители выявили лишь единичные случаи госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19.

Надзорное ведомство продолжает проверку в части качества оказания медицинских услуг пациентам и обеспечения персонала психдиспансера средствами индивидуальной защиты, передает пресс-служба Прокуратуры РТ.



Между тем в республиканском Минздраве информацию о вспышке в челнинском диспансере не подтвердили. В ведомстве подчеркнули, что учреждение работает в штатном режиме. Подробнее о сложной ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах — в материале «Реального времени».

