Новости происшествий

22:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура Челнов: информация о вспышке COVID-19 в психдиспансере не подтвердилась

21:20, 10.06.2020
Прокуратура Челнов: информация о вспышке COVID-19 в психдиспансере не подтвердилась
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Набережных Челнов продолжает проверку в местном психоневрологическом диспансере. Поводом для нее стало анонимное сообщение о массовом заражении пациентов и медиков лечебного учреждения.

Так, согласно предварительным данным, информация о вспышке коронавируса в диспансере не подтвердилась. Правоохранители выявили лишь единичные случаи госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19.

Надзорное ведомство продолжает проверку в части качества оказания медицинских услуг пациентам и обеспечения персонала психдиспансера средствами индивидуальной защиты, передает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Между тем в республиканском Минздраве информацию о вспышке в челнинском диспансере не подтвердили. В ведомстве подчеркнули, что учреждение работает в штатном режиме. Подробнее о сложной ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем