Главное о коронавирусе на 8 июня: на предприятиях в Челнах снова есть очаги, заболел главный раввин России

В Татарстане розничная торговля упала на 33%

За последние сутки в Татарстане подтвердились 53 новых случая COVID-19, все контактные. Четыре человека госпитализированы, 49 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (22 человека), Елабужском (9), Дрожжановском (6) районе и в Набережных Челнах (6).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 611 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 543 человека. Смертельных случаев — 10.

Татарстан находится на 20-м месте по числу заболевших среди регионов России.



В Татарстане в апреле на фоне пандемии коронавируса оборот розничной торговли упал на 33,3%.

В Казани заполняемость рекламных щитов из-за пандемии снизилась вдвое — с 51% до 25%.

В Казани тесты на коронавирус проводят почти 40 клиник.



На предприятиях Набережных Челнов снова зафиксированы очаги коронавируса.

Оборот предприятий общепита в Татарстане в апреле упал на 63%.



Главный раввин России заразился коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 957 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 476 658, а выздоровевших — до 230 688 человек.

Зафиксировано 112 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умер 5 971 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом.

В Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска.

На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса.

Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса.

В доме ребенка на Камчатке выявлено 24 случая заражения COVID-19.

Число заболевших COVID-19 перевалило за 7 млн

По состоянию на 10.20 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 016 794. Умерли 402 874 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 942 363). На второй строчке — Бразилия (691 758), Россия на третьем месте (467 073, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (287 621), на пятом — Индия (258 090).

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек.

Экономика Японии вошла в рецессию впервые с 2015 года.

Власти Украины планируют разрешить массовые мероприятия в некоторых регионах с 10 июня.

Власти Индии начали смягчать меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных.

В Новой Зеландии с 9 июня снимут все ограничения, за исключением закрытой границы.

В Казахстане отменили карантин для людей, прибывающих из-за рубежа.

Лилия Ахкиямова