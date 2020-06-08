Главное о коронавирусе на 8 июня: на предприятиях в Челнах снова есть очаги, заболел главный раввин России
В Татарстане розничная торговля упала на 33%
За последние сутки в Татарстане подтвердились 53 новых случая COVID-19, все контактные. Четыре человека госпитализированы, 49 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).
Больше всего заболевших в Казани (22 человека), Елабужском (9), Дрожжановском (6) районе и в Набережных Челнах (6).
Всего в Татарстане зарегистрировано 3 611 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 543 человека. Смертельных случаев — 10.
Татарстан находится на 20-м месте по числу заболевших среди регионов России.
- В Татарстане в апреле на фоне пандемии коронавируса оборот розничной торговли упал на 33,3%.
- В Казани заполняемость рекламных щитов из-за пандемии снизилась вдвое — с 51% до 25%.
- В Казани тесты на коронавирус проводят почти 40 клиник.
- На предприятиях Набережных Челнов снова зафиксированы очаги коронавируса.
- Оборот предприятий общепита в Татарстане в апреле упал на 63%.
Главный раввин России заразился коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 957 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 476 658, а выздоровевших — до 230 688 человек.
Зафиксировано 112 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умер 5 971 человек.
Топ регионов России по числу заболевших
- Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом.
- В Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска.
- На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса.
- Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса.
- В доме ребенка на Камчатке выявлено 24 случая заражения COVID-19.
Число заболевших COVID-19 перевалило за 7 млн
По состоянию на 10.20 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 016 794. Умерли 402 874 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 942 363). На второй строчке — Бразилия (691 758), Россия на третьем месте (467 073, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (287 621), на пятом — Индия (258 090).
- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек.
- Экономика Японии вошла в рецессию впервые с 2015 года.
- Власти Украины планируют разрешить массовые мероприятия в некоторых регионах с 10 июня.
- Власти Индии начали смягчать меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных.
- В Новой Зеландии с 9 июня снимут все ограничения, за исключением закрытой границы.
- В Казахстане отменили карантин для людей, прибывающих из-за рубежа.
комментарии