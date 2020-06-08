СМИ: на предприятиях Челнов опять зафиксированы очаги коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор фиксирует новые очаги распространения коронавируса на предприятиях Набережных Челнов.

Как рассказал руководитель городского отделения ведомства Ильгизяр Бариев, руководителям предприятий, госучреждений и медицинских организаций выданы соответствующие предписания.

«Несмотря на то, что проводится значительная работа со всеми субъектами, организациями, зарегистрированы очаги на промышленных предприятиях. Есть, к сожалению, и повторные на промышленных предприятиях, в государственных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях», — приводит слова чиновника портал chelny-biz.ru.

В этот раз руководитель челнинского Роспотребнадзора не стал называть компании, где есть очаги заболевания. Ранее он уже сообщал о вспышках COVID-19 на КАМАЗе и в городской БСМП.