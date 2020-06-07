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В Татарстане оборот розничной торговли в апреле упал на 33,3%

19:56, 07.06.2020
В Татарстане оборот розничной торговли в апреле упал на 33,3%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По подсчетам Росстата, в апреле в Татарстане оборот розничной торговли составил только 66,7% от объемов марта. Таким образом на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции этот показатель просел на треть.

По сравнению с апрелем 2019 года оборот розницы упал на 27,6%, следует из материалов ведомства.

За четыре месяца этот показатель снизился на 3,5% и составил 290,76 млрд рублей. По обороту розничной торговли республика лидирует среди регионов ПФО. За Татрастаном следуют Башкирия, Нижегородская и Самарская области.

АналитикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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