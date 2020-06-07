Новости общества

22:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Коронавирус обнаружили у главного раввина России Берла Лазара

20:58, 07.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Коронавирус обнаружили у главного раввина России Берла Лазара
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Врачи выявили коронавирус у главного раввина России Берла Лазара. При этом заболевание протекает с нетяжелыми симптомами.

«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», — написал в Facebook руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Напомним, в понедельник умер от двусторонней пневмонии Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем