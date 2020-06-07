Коронавирус обнаружили у главного раввина России Берла Лазара
Врачи выявили коронавирус у главного раввина России Берла Лазара. При этом заболевание протекает с нетяжелыми симптомами.
«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», — написал в Facebook руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Напомним, в понедельник умер от двусторонней пневмонии Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.
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