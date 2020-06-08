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В Казани заполняемость рекламных щитов из-за пандемии упала вдвое

09:06, 08.06.2020
В Казани заполняемость рекламных щитов из-за пандемии упала вдвое
Фото: realnoevremya.ru

В Казани из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции сильно просел рынок наружной рекламы. Так, заполняемость рекламных щитов упала с 51% до 25%.

Заполняемость цифровых конструкций в марте составляла 61%, а в апреле уже достигла 28%. В мае она рухнула до 13%, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Афишные конструкции вообще перестали работать, поскольку в России действует запрет на массовые мероприятия.

АналитикаБизнес Татарстан
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