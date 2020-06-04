В Камско-Устьинском районе пожаловались, что «каждую ночь по огороду ходят кабаны»

Жители деревни Лабышка Камско-Устьинского района пожаловались, что кабаны приходят в их огород каждую ночь.

«От деревни до автобусной остановки два километра. Ходят жители пешком, с детьми и оглядываются в страхе встретить стаю кабанов», — написали в аккаунте «Казань Татарстан ДТП ЧП» в Instagram.

В видео жительница Лабышки показывает, как кабаны разрыли ее огород. По ее словам, кабаны ходят стаями по 40—60 голов.

«Позвонили в местное самоуправление, они сказали: Стрелять нельзя! А что делать?! Давайте ждать, пока они и нас сожрут. Не я же к ним в лес пришла, где они хозяева, это они пришли ко мне», — возмущается женщина.

В Татарстане отменили охоту весной этого года из-за ограничений по коронавирусу. Охотники просили президента республики Рустама Минниханова открыть весеннюю охоту на гуся в период режима самоизоляции, но ответа не получили.

Накануне премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в угодьях.



В этом году в Татарстане кабаны нередко выбегают на дорогу. Так, студентка из Казани ночью 30 мая на автотрассе М-7 в Мензелинском районе врезалась в кабана, вылетела в кювет и погибла. Еще одно ДТП из-за выбежавшего на трассу кабана произошло в Пестречинском районе.

