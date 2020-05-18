В Пестречинском районе автомобиль Hyundai Solaris сбил кабана и перевернулся

В Татарстане водитель Hyundai Solaris сбил кабана на трассе в Пестречинском районе. Происшествие произошло вчера, около 9 часов вечера, рядом с селом Конь.

Автомобиль наехал на перебегавшего дорогу кабана. От удара с животным иномарку перевернуло, пишет «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Водитель с ушибами головы, грудной клетки и позвоночника был госпитализирован. Что случилось с кабаном, не сообщается.

В апреле во время режима самоизоляции число ДТП в России сократилось на 43,4%. В Татарстане количество ДТП снизилось вдвое.