В Татарстане утвердили нормы добычи охотничьих ресурсов
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в угодьях.
Согласно документу, нормы будут действовать до 28 февраля 2021 года. Они устанавливают численность особей кабана, куницы и бобра, разрешенных к добыче.
Всего в РТ 132 охотничьих угодия и заказников.
В Татарстане отменили охоту весной этого года из-за ограничений по коронавирусу. Охотники просили президента республики Рустама Минниханова открыть весеннюю охоту на гуся в период режима самоизоляции, но ответа не получили.Общество Татарстан
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