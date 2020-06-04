В Татарстане утвердили нормы добычи охотничьих ресурсов

Фото: Арсений Фавстрицкий

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в угодьях.

Согласно документу, нормы будут действовать до 28 февраля 2021 года. Они устанавливают численность особей кабана, куницы и бобра, разрешенных к добыче.

Всего в РТ 132 охотничьих угодия и заказников.

В Татарстане отменили охоту весной этого года из-за ограничений по коронавирусу. Охотники просили президента республики Рустама Минниханова открыть весеннюю охоту на гуся в период режима самоизоляции, но ответа не получили.