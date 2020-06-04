Студентка из Казани врезалась на трассе М-7 в кабана, вылетела в кювет и погибла

Студентка из Казани ночью 30 мая попала в ДТП на автотрассе М-7 в Мензелинском районе Татарстана. Она врезалась в кабана, вылетела в кювет и погибла.

23-летняя Рузалина Ш. обучалась в магистратуре КНИТУ по программе «Химия и физика высокомолекулярных соединений», пишут «Вести КАМАЗа». 30 мая она возвращалась из Башкирии в Казань на своем автомобиле «Лада Гранта». Неожиданно на дорогу выбежал кабан. После столкновения с животным девушка не справилась с управлением автомобилем.

В Зеленодольске водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе двух девочек 6 и 7 лет. Следственное управление СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту ДТП.

