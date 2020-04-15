Минниханова попросили разрешить весеннюю охоту для «сохранения семей»

Охотники Татарстана попросили президента республики Рустама Минниханова открыть весеннюю охоту на гуся в период режима самоизоляции.

«Разрешение на 10-дневную охоту сохранит семьи. Как известно, охота всегда являлась способом минимизации домашних конфликтов, так как, согласно психологическим исследованиям, с помощью охоты избавляются от агрессии», — сообщил автор петиции.

Он отметил, что «открытие охоты будет иметь значительный вклад в экономику за счет пополнения бюджета от сборов и налогов от охотничьего бизнеса».

На момент написания заметки петиция собрала больше 600 подписей.

Ранее глава Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков подписал приказ о приостановке «до стабилизации ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции всех мероприятий, связанных с весенней охотой в 2020 году».