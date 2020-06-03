Ученые рассказали, когда завершатся испытания вакцины от COVID-19 на людях

Ученые национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19 к концу июля.

Сейчас Минобороны совместно с центром завершило доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевич.

В рамках доклинических испытаний вакцину протестировали на обезьянах и хомяках. Во время исследований ученые доказали безопасность препарата и его защитную эффективность, передает газета «Красная звезда».

В Министерстве обороны России уже отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний вакцины от COVID-19. Прививку сделают 50 военнослужащим, в том числе пяти женщинам.



Ожидается, что испытания вакцины начнутся в ближайшие 2 недели, а массовая вакцинация россиян может начаться уже осенью.