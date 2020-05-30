В России клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в ближайшие две недели

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В России клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в ближайшие две недели. Они должны быть безопасны для населения.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сейчас ведутся тестирования на влияние препаратов, используемых для профилактики коронавирусной инфекции, передает «РИА Новости».

Также сейчас ученые Казанского федерального университета (КФУ) заканчивают первый этап разработки вакцины от коронавируса. Исследователи подготовят лабораторный образец и начнут тестировать его на мышах.



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