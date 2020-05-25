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Ученый рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация от COVID-19

12:49, 25.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученый рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в сентябре.

Процесс вакцинации и ее масштабирование займет от шести до девяти месяцев, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Это связано с тем, что все население не может получить вакцину от COVID-19 одномоментно, передает «РИА Новости».

Ранее Гинцбург сообщил, что у испытывавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела к инфекции. Ученый подчеркнул, что вакцина успешно протестирована сотрудниками НИЦ и дала нужный результат.

ОбществоМедицина
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