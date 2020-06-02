В Казани ищут новых хозяев для кошки, которая выпала из окна после взрыва газа на Волгоградской

В Казани ищут новых хозяев для кошки, которую контузило во время взрыва бытового газа в многоквартирном доме на ул. Волгоградской. Когда в квартиру для осмотра зашли следователи, она с испугу выпала из окна.

Как пишут в соцсетях, хозяйка кошки на долгое время попала в больницу.

Кошечку зовут Маруся. Она упала с пятого этажа на бетонное основание возле дома. Сломала лапу и в кровь разбила мордочку. После падения к кошке подошел полицейский, взял на руки и отнес на скамейку. Местные жители подложили под нее плед и поставили рядом миску с водой.

«Сейчас кошка живет в полуразрушенной квартире, где даже нет двери. Просим отозваться тех, кто мог бы взять к себе кошку или помочь найти ей новых хозяев», — написали в сообществе «ВКазани поймут» «ВКонтакте».

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Казани произошел 25 мая. МЧС Татарстана опубликовало кадры с места происшествия. Пострадала хозяйка квартиры на пятом этаже, где произошел взрыв. Она была госпитализирована в 7-ю горбольницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ожог лица и кистей рук 2-й степени 3—4%, состояние средней тяжести». Позже ее выписали из больницы.

На следующий день в доме установили укрепления во избежание обрушений.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

