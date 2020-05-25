МЧС Татарстана показало кадры с места взрыва газа в казанской пятиэтажке
МЧС Татарстана опубликовало кадры последствий взрыва газа в многоквартирном доме в Казани.
Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия.
Напомним, взрыв газа в пятиэтажке по улице Волгоградская произошел рано утром. В результате случившегося пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Она госпитализирована в 7-ю городскую больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ожог лица и кистей рук 2-й степени 3—4%, состояние средней тяжести.
Жильцы дома пока находятся в пункте временного размещения на базе школы №64, среди эвакуированных есть 10 детей. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. Уточняется, что среди эвакуированных нет лиц, находящихся на самоизоляции.
Прокуратура Татарстана уже организовала проверку. Ведомство проверяет соблюдение законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.
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