МЧС Татарстана показало кадры с места взрыва газа в казанской пятиэтажке

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

МЧС Татарстана опубликовало кадры последствий взрыва газа в многоквартирном доме в Казани.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажке по улице Волгоградская произошел рано утром. В результате случившегося пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Она госпитализирована в 7-ю городскую больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ожог лица и кистей рук 2-й степени 3—4%, состояние средней тяжести.



Жильцы дома пока находятся в пункте временного размещения на базе школы №64, среди эвакуированных есть 10 детей. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. Уточняется, что среди эвакуированных нет лиц, находящихся на самоизоляции.



Прокуратура Татарстана уже организовала проверку. Ведомство проверяет соблюдение законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.

