В многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа

Фото: МЧС по РТ

В Казани в одной из квартир дома на Волгоградской, 9 произошел взрыв. Очевидцы услышали сильный хлопок.

Сообщение поступило в 6.40. На месте работают экстренные службы. Жители дома эвакуированы из здания.

Пострадала одна женщина, она госпитализирована с ожогами.



Предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире на пятом этаже без дальнейшего горения.



Ранее взрыв бытового газа стал причиной разрушения подъезда с третьего по пятый этаж.