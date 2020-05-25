В многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа
В Казани в одной из квартир дома на Волгоградской, 9 произошел взрыв. Очевидцы услышали сильный хлопок.
Сообщение поступило в 6.40. На месте работают экстренные службы. Жители дома эвакуированы из здания.
Пострадала одна женщина, она госпитализирована с ожогами.
Предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире на пятом этаже без дальнейшего горения.
Ранее взрыв бытового газа стал причиной разрушения подъезда с третьего по пятый этаж.Общество Татарстан
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