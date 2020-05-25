Пострадавшую при взрыве газа в казанской многоэтажке выписали из больницы

Фото: Инна Серова

Пострадавшую при взрыве газа в собственной квартире в доме в Казани выписали из больницы. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве РТ.

Там сообщили, что показаний для госпитализации не было.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажке по улице Волгоградской произошел сегодня рано утром. В результате случившегося пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Она госпитализирована в 7-ю городскую больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ожог лица и кистей рук 2-й степени 3—4%, состояние средней тяжести.