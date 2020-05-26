В доме на Волгоградской в Казани после взрыва газа установили укрепления во избежание обрушений
В подъезде многоквартирного дома в Казани на Волгоградской, 19, в котором накануне днем произошел взрыв газа, в настоящее время установлены металлические укрепления во избежание обрушений. Жильцы соседних с пострадавшей квартир обнаружили на стенах трещины.
Продолжается обследование дома на предмет степени разрушений. Окончательные результаты экспертиз станут известны лишь в конце недели, либо начале следующей, об этом «Реальному времени» сообщил источник.
Напомним, что вчера утром в доме по улице Волгоградской произошел взрыв бытового газа. Пострадала хозяйка квартиры на третьем этаже. Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва.Общество Татарстан
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