Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в казанском доме
Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в квартире одного из домов по улице Волгоградской Казани.
В результате пострадала 30-летняя женщина. В настоящее время она госпитализирована.
Следователи осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее соседи рассказали свою версию взрыва газа в казанском доме.Происшествия Татарстан
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