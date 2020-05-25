Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в казанском доме

Фото: Инна Серова

Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в квартире одного из домов по улице Волгоградской Казани.

В результате пострадала 30-летняя женщина. В настоящее время она госпитализирована.

Следователи осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее соседи рассказали свою версию взрыва газа в казанском доме.