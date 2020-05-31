В Сети появилась петиция в поддержку сохранения института истории им. Марджани

Фото: татаровед.рф

В Сети пользователи создали петицию, адресованную президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в поддержку академической свободы и сохранения института им. Марджани.

В петиции отмечается, что Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ давно зарекомендовал себя как авторитетный научный центр, ведущий важную работу по изучению истории и культуры татарского народа, наследия народов Татарстана, а ученые учреждения внесли значительный вклад в академические исследования в области тюркологии и исламоведения.

Авторы обращения просят сохранить институт истории как самостоятельное научное учреждение. «Сведение Института до уровня одного из структурных подразделений Академии наук Республики Татарстан представляется не обоснованным и контрпродуктивным», — говорится в тексте петиции, который написан на трех языках: русском, татарском и английском.

На сегодняшний день ее поддержали 1022 человека.

27 мая, в день 100-летия ТАССР, появилась информация о готовящемся постановлении, согласно которому Институт истории им. Ш. Марджани (который оформлен на самостоятельное юрлицо) будет фактически ликвидирован, а сотрудников переведут в Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ. Позже в казанском Кремле эту информацию опровергли и рассказали лишь о готовящейся реорганизации института.



Ученые института написали открытое письмо главе республики Рустаму Минниханову. В нем они просят о личной встрече для обсуждения дальнейшей судьбы института.