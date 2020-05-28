Итоги дня: безработица в Татарстане, реорганизация института Марджани, разработка вакцины от COVID-19 в КФУ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 мая.
- Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова сегодня рассказала, что на 27 мая в Татарстане было зарегистрировано 55 786 безработных. По сравнению с 1 марта это число выросло на 43 434 человека. В республике безработица вдвое меньше, чем в стране, констатировала Зарипова. Все о ситуации на рынке труда в Татарстане — в материале «Реального времени».
- На заводе КАМАЗ на две недели отказались от перехода на трехдневную рабочую неделю. Соответствующие поправки внесли в приказ от 13.04.2020 «О введении режима неполной рабочей недели с июня по август 2020 года». Изменения в режиме работы связаны с тем, что завод обеспечил себя заказами на июнь.
- Казанский Кремль опроверг информацию о ликвидации Института истории им. Ш. Марджани. По словам пресс-секретаря президента РТ Лилии Галимовой, сейчас обсуждается то, в какой форме он будет развиваться. Накануне вечером появилась информация о готовящемся постановлении, согласно которому Институт истории им. Ш. Марджани (который оформлен на самостоятельное юрлицо) будет фактически ликвидирован, а сотрудников переведут в Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ. Это подтвердил и директор института Рафаэль Хакимов. Президент АН РТ Мякзюм Салахов вчера же вечером пояснил, что речь идет не о закрытии, а о реорганизации или объединении.
- В Казани медики скорой помощи оставили выписанного из РКБ дедушку у соседей. У него не было ключей от квартиры. О том, что мужчина переболел коронавирусом, казанцы узнали, заглянув в его выписку, и очень испугались.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана «Реальному времени» сообщили, что пожилой человек не опасен для окружающих.
- Следственный комитет РФ по РТ проводит проверку в отношении должностных лиц, не отреагировавших на жалобы граждан об агрессивных алабаях в Лаишевском районе. В апреле эти собаки на глазах у девочки разорвали овчарку.
- Вчера, 27 мая, в Казани в возрасте 96 лет после продолжительной болезни умер ветеран Великой Отечественной войны, военный химик Василий Иванов. Похороны пройдут в субботу, 30 мая, на Самосыровском кладбище.
Ветеран работал в Казанском финансово-экономическом институте на кафедре гражданской обороны больше 20 лет начиная с 1976 года.
- В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в первые дни лета. Так, следующая неделя в республике начнется с похолодания. 1 июня после прохождения холодного атмосферного фронта Татарстан окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха понизится до +6... +11˚ ночью и до +12... +17˚ днем. Также синоптики прогнозируют дождь. Ночью второго июня температура опустится до +3.... +8˚, днем воздух прогреется до +17 градусов тепла, возможны дожди.
- В КФУ рассказали о разработке вакцины от коронавируса и тест-системы на антитела. Там отметили, что сейчас ученые перегруппировали силы на диагностику и изучение иммунитета. А тест-система на полосках местного производства будет доступна уже на следующей неделе. Тем временем в лаборатории КФУ продолжается разработка вакцины от коронавируса. В частности, заканчивается первый этап исследований — разработка лабораторного образца. Сейчас исследователи почти готовы приступить к испытаниям на мышах.
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