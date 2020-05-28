Половина новых безработных пришли с «серого» рынка труда в надежде на пособие

Фото: Максим Платонов

Безработных с 1 марта стало вчетверо больше...



Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова сегодня на пресс-конференции рассказала, что на 27 мая в Татарстане было зарегистрировано 55 786 безработных. По сравнению с 1 марта это число выросло на 43 434 человека.

Уровень безработицы по методологии МОТ составляет 3,4%, в то время как в среднем в Российской Федерации он зафиксирован на уровне 5,8%.

«Можно сказать, что в республике безработица вдвое меньше, чем в стране», — сказала Зарипова. Но это выглядит слабым утешением на фоне того, как резко возросло количество официально зарегистрированных безработных.

В режиме неполной занятости к 27 мая в Татарстане работали порядка 39 тысяч человек.

…но есть нюанс

Говоря о взлете количества безработных на бирже труда, Эльмира Зарипова обратила внимание присутствующих на один интересный момент. Только каждый четвертый из числа зарегистрированных безработных потерял работу после 1 марта — если исходить из приведенных министром цифр, это чуть больше 10 тысяч человек. Остальные либо не работали раньше, либо работали «всерую», будучи зарегистрированными неофициально, — сказала Зарипова.

Все объясняется просто: число зарегистрированных кратно выросло после того, как Путин объявил о выплатах пособия по безработице по верхней планке. Люди, занятые на «сером» рынке, дружно пошли вступать в официальные ряды безработных, чтобы 3 месяца получать пособие: 12 130 рублей в хозяйстве не лишние.

Зарипова рассказала, что порядка 53% людей, обратившихся за пособием по безработице, ранее не были трудоустроены довольно длительный период (она привела примеры, что люди не работали официально с 2014, 2016 годов).

В основном эти люди, по ее словам, пришли с «серого» рынка. Большой поток обращений за пособием был примерно до 6 мая.

Эльмира Зарипова сегодня на пресс-конференции рассказала, что на 27 мая в Татарстане было зарегистрировано 55 786 безработных. По сравнению с 1 марта это число выросло на 43 434 человека. Фото Максима Платонова

Надежды не оправдались

Но, как оказалось, не все безработные получают пособие в размере 12 130 рублей. Во-первых, оно начисляется пропорционально зарплате на последнем месте работы, а во-вторых, чтобы получать максимум, нужно было до 1 марта отработать не меньше полугода. Те, кто длительно сидел без работы задолго до 1 марта, получают минимальную сумму пособия по безработице — а это 1 500 в месяц. Правда, вчера Путин одобрил его троекратное увеличение — до 4 500 рублей, под эту меру подпадают в республике 24 260 человек. Справедливости ради скажем, что среди них — не только хитрецы с «серого» рынка труда, но и, к примеру, молодые специалисты, выпускники, которые пока еще не успели наработать необходимый минимальный опыт в 26 недель.

Максимальный период, когда человек может получать пособие, — 12 месяцев, как правило, такой срок устанавливается для лиц предпенсионного возраста, которым сложно трудоустроиться. Минимальный срок — 3 месяца.

Пособие по безработице начисляется не единой выплатой, а частями, по факту числа дней, когда у человека не было работы. Есть и еще одно важное уточнение: Эльмира Зарипова напомнила, что деньги — целевые. А значит, могут поступать только на лицевой счет заявителя, а никак не на счет его супруги или мамы. «Система блокирует выплату, если идет разночтение в фамилиях заявителя и владельца счета. Это норма права», — предупредила министр труда.

Поддержка «честных» жертв «коронакризиса»

22% из тех, кто потерял работу после 1 марта, трудились в торговле. 14% — работники сферы услуг, гостиниц, предприятий общественного питания. 5% работали на транспорте, 4% в финансовых и страховых организациях.

Пик сообщений о неполной занятости и о сокращениях на предприятиях пришелся в республике на 6 мая, рассказала министр.

Государство поддерживает людей, оставшихся без средств к существованию.

Те, кто потерял работу после 1 марта, получают на каждого ребенка до 18 лет 3 тысячи рублей. Эта мера касается в республике 5 921 безработного, они получают такую выплату на 10 781 ребенка.

Скоро к этой армии добавятся еще 7 600 человек — благодаря вчерашним новостям о том, что 3000 на ребенка будут получать еще и те, кто уволился ранее 1 марта.

Также вчера принято было решение о продлении получения пособий для тех, у кого срок заканчивается после 1 марта. Например, сегодня заканчивается трехмесячный период для тех, кто заходил на пособие в марте — им даются еще три месяца. Под эту меру в Татарстане подпадают 11 042 человека.

Зарипова напомнила, что Рустам Минниханов ходатайствовал за индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были закрыть свои предприятия. Это были люди, которые трудоустраивали других, но им самим, как бизнесменам, пособие назначено не было. Теперь и они будут получать пособие по верхней планке —12 134 рубля в месяц. В республике таких закрывшихся ИП 155 человек.

Ситуация стабилизируется

Эльмира Зарипова констатировала, что сейчас темпы увольнения и сокращения снижаются. После пика, достигнутого 6 мая, экономика и рынок труда испытывают некоторое «потепление».

На 17% снизилось количество предполагаемых к увольнению сотрудников. На 14% снизилось число тех, кто находится в простое. Каждую неделю центры занятости республики трудоустраивают до 450 человек, пик — 500 человек — был на прошлой неделе.

И одна из важных новостей — на портале «Работа в России», на данные которого опирается Минтрудсоцзащиты в своей статистике, растет количество вакансий: если в пиковые моменты оно падало до 17 тысяч на республику, то теперь открыты вакансии на 30 тысяч сотрудников.

Из них большинство приходится на отрасли производства — 40%. 13% вакансий предлагает строительство, 7% — здравоохранение. Сфера транспорта — более 6%, и даже продажи уже показывают рост потребности в сотрудниках — там сейчас больше 1000 предложений.

Что касается зарплатных предложений, то штукатурам в среднем предлагают до 33 тысяч, подсобным рабочим — до 25 тысяч, кондуктору — до 25 тысяч рублей, повару — и того меньше, до 20 тысяч рублей. Элита — бетонщики (46 тысяч), каменщики (42 тысячи) и арматурщики (48 тысяч).

Многие предложения предполагают обучение новой рабочей профессии — можно засучить рукава, обучиться и содержать семью.

Большинство вакансий приходится на отрасли производства — 40%. Фото Максима Платонова

Эльмира Зарипова напомнила, что рынок труда имеет тенденцию отложенных отражений действительности. «Думаем, что с опозданием на два — два с половиной месяца, уже в третьем квартале, мы выйдем на хорошую позитивную траекторию в части снижения безработицы», — с оптимизмом заявила министр.



Людмила Губаева