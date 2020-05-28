В Казани скорая оставила у соседей выписанного из «ковидного» госпиталя пациента

Фото: Реальное время

В Казани работники скорой помощи оставили выписанного из РКБ пациента у соседей. У дедушки не оказалось ключей от дома, и соседям пришлось приютить его.

О том, что пожилого соседа привезли из «ковидного» госпиталя, соседи узнали, заглянув в справку о выписке.

«Муж завел деда в квартиру, а я спустилась с фельдшером на улицу — с собакой же шла гулять, по пути она мне вручила его выписку, быстро запрыгнула в машину и уехала. Я открыла справку и ахнула — там коронавирус!» — цитирует «Вечерняя Казань» жительницу города Ангелину Облак.

Женщина переживает за маленького ребенка, ведь даже выписанный дедушка с отрицательным анализом все еще кашлял. В Минздраве же уверяют, что раз мужчину выписали, то для окружающих он не опасен.