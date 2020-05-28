В Казани умер ветеран войны Василий Иванов

Вчера, 27 мая, в Казани в возрасте 96 лет после продолжительной болезни умер ветеран Великой Отечественной войны, военный химик Василий Иванов. Об этом сообщается на сайте университета.

Похороны пройдут в субботу, 30 мая, на Самосыровском кладбище.

Ветеран работал в Казанском финансово-экономическом институте на кафедре гражданской обороны больше 20 лет, начиная с 1976 года.

Василий Арсентьевич Иванов родился 8 июня 1923 года в Тверской области. Он прошел практически всю войну, был дважды ранен. Участник Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге, форсирования Днепра, Висло-Одерской операции и др. Участвовал в первых испытаниях ядерного оружия в СССР. Награжден орденами первой степени, Красной Звезды, медалями за отвагу.

Несколько лет назад фронтовик был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».