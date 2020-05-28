Минздрав РТ о дедушке, которого скорая оставила у соседей: «Он не представляет опасности»

В Казани медики скорой помощи оставили выписанного из РКБ дедушку у соседей. У него не было ключей от квартиры. О том, что мужчина переболел коронавирусом, казанцы узнали, заглянув в его выписку, и очень испугались.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана газете «Реальное время» сообщили, что пожилой человек не опасен для окружающих.



«Пациента могут выписать из временного инфекционного госпиталя только после двух отрицательных результатов теста на коронавирус. После этого он получает выписку и доставляется домой. Для окружающих он не представляет опасности», — заявили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что, со слов медработника, который доставил пациента до места жительства, соседку предупредили о том, где лечился дедушка, и показали выписку, что он здоров.