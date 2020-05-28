Следком РТ проверит должностных лиц, которые не отреагировали на жалобы об агрессивных алабаях

Следственный комитет РФ по РТ проводит проверку в отношении должностных лиц, не отреагировавших на жалобы граждан об агрессивных алабаях в Лаишевском районе. В апреле эти собаки на глазах у девочки разорвали овчарку.

Так, ведомство отреагировало на сообщения СМИ. Напомним, вчера «Реальное время» писало со ссылкой на прокуратуру, что административно-техническая инспекция не выяснила все обстоятельства инцидента и не привлекла хозяина алабаев к ответственности.

Также «сотрудники отдела МВД России по Лаишевскому району не усмотрели в действиях хозяина алабаев состава уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). 21 мая дознавателем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.