Синоптики предупредили о похолодании в первые дни лета в Татарстане
В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в первые дни лета.
Так, следующая неделя в республике начнется с похолодания. 1 июня после прохождения холодного атмосферного фронта Татарстан окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха понизится до +6... +11˚ ночью и до +12... +17˚ днем. Также синоптики прогнозируют дождь.
Ночью второго июня температура опустится до +3.... +8˚, днем воздух прогреется до +17 градусов тепла, возможны дожди.
Температурный фон вновь окажется ниже нормы на 4—5 градусов, отметили синоптики.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в России будет жаркое лето, но с чередой похолоданий, дождей и сильного ветра. Также он предупредил о высокой вероятности пожаров.
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