Синоптики предупредили о похолодании в первые дни лета в Татарстане

В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в первые дни лета.

Так, следующая неделя в республике начнется с похолодания. 1 июня после прохождения холодного атмосферного фронта Татарстан окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха понизится до +6... +11˚ ночью и до +12... +17˚ днем. Также синоптики прогнозируют дождь.

Ночью второго июня температура опустится до +3.... +8˚, днем воздух прогреется до +17 градусов тепла, возможны дожди.



Температурный фон вновь окажется ниже нормы на 4—5 градусов, отметили синоптики.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в России будет жаркое лето, но с чередой похолоданий, дождей и сильного ветра. Также он предупредил о высокой вероятности пожаров.

