КАМАЗ отказался от перехода на трехдневную рабочую неделю в июне

На заводе КАМАЗ на две недели отказались от перехода на трехдневную рабочую неделю. Соответствующие поправки внесли в приказ от 13.04.2020 «О введении режима неполной рабочей недели с июня по август 2020 года», сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

«Отменить с 15 по 26 июня 2020 года режим неполной трехдневной 24-часовой рабочей недели с рабочими днями понедельник, вторник, среда в отношении персонала подразделений ПАО «КАМАЗ», — говорится в тексте постановления.

В сообщении уточняется, что изменения в режиме работы связаны с тем, что завод обеспечил себя заказами на июнь.

Ранее совет директоров КАМАЗа перенес годовое собрание акционеров на 30 июня.

