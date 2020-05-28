Почему женщины болеют легче, помогает ли БЦЖ от коронавируса и еще 6 вопросов о COVID-19

Фото: REUTERS/Moscow News Agency/Kirill Zykov (iz.ru)

Когда появится вакцина и тест-системы, разработанные в Казани?

Сегодня директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов ответил на вопросы о COVID-19 и развеял мифы об этой болезни. А еще рассказал о разработке вакцины и тест-системы на антитела в университете.

— Что касается вакцины, то в самом начале пути мы думали бросить все силы на ее разработку. Да, ею надо заниматься. У нас, кстати, параллельно идут разработки в лаборатории Альберта Ризванова. Но произошла перегруппировка приоритетов на диагностику и изучение иммунитета, — расстроил собравшихся Киясов.

А вот тест-система на полосках местного производства будет доступна уже на следующей неделе:

— Мы уже делали иммуноферментный анализ для сотрудников нашей клиники. Как платная услуга тест-система на полосках будет предлагаться в университетской клинике и в нашем клиническом центре. Уже со следующей недели все иммуноферментные вещи и ПЦР будут доступны платно, — рассказал проректор.

Оборудование для изготовления экспресс-тестов на антитела уже в Казани, его растаможивают. Как только этот процесс завершится, оборудование быстро смонтируют.

Позже «Реальное время» связалось с профессором Альбертом Ризвановым, в лаборатории которого продолжается разработка вакцины от коронавируса. Он сказал, что они заканчивают первый этап исследований — разработку лабораторного образца, и почти готовы приступить к испытаниям на мышах:

— Сейчас заканчивается разработка лабораторного образца. Один из ключевых компонентов пришел к нам в Россию и сейчас находится на таможне. После «растаможки» разработка лабораторного образца завершится, и мы сразу приступим к исследованиям на животных. Иммунизируем мышек нашей ДНК-вакциной и будем смотреть, вырабатываются у них антитела против коронавируса или нет.

Чем лечить COVID-19?

Сейчас специфическое лечение COVID-19 заключается в использовании антител, которые циркулируют в организме переболевшего человека.

— В организме заболевшего нет антител, но когда вы вводите ему плазму с ними, они начинают работать против вируса, — пояснил Киясов. — Что касается появления лекарства, то вспомните долгую историю появления препаратов от ВИЧ. История COVID-19 очень короткая — она началась в декабре, еще не прошло и полугода. Говорить сейчас о лекарстве, которое будет в некотором роде «серебряной пулей», еще рано.

Что же касается лечения COVID-19 специфическими лекарствами от других болезней, ученый согласился с тем, что сейчас появляется много рекомендаций в этом ключе — к примеру, об использовании противомалярийного препарата. Но несколько дней назад ВОЗ заявила о том, что он неэффективен и что у него множество серьезных побочных эффектов.

В России низкая смертность из-за того, что всем делают БЦЖ?

Версия про БЦЖ появилась у ученых после наблюдения за населением Германии. Оказалось, что заболеваемость COVID-19 и тяжелые случаи в ее восточной и западных частях различаются. В бывшей ГДР болезнь почему-то протекала легче. На вопрос «Реального времени» об этом факте эксперт ответил:

— Когда этому начали искать объяснение, то единственное обнаруженное различие между населением этих частей страны заключалось в том, что в Восточной Германии, как и в СССР, проводилась тотальная вакцинация БЦЖ. Отсюда и появилось это предположение о «профилактической пуле», оказывавшей влияние на коронавирус. Но прямых доказательств эффективности БЦЖ пока нет.

Почему дети легко переносят COVID-19 и как это связано с ветрянкой?

— Вспомним такие детские болезни, как ветрянка или корь, от которых в раннем возрасте делается прививка. Во взрослом возрасте эти болезни переносятся очень тяжело. Здесь можно провести аналогию с COVID-19. Возможно, этот вирус, как детская инфекция, переносится в юном возрасте очень легко, а у взрослых протекает тяжело, — предположил Андрей Киясов.

Действительно ли курильщики и женщины легче переносят коронавирус?

В нескольких странах наблюдения показали, что тяжелые случаи болезни развивались среди курильщиков реже, чем ожидалось. На это обратили внимание в Китае, Италии и Франции.

— На этот счет есть интересная гипотеза, — рассказывает ученый. — Была обнаружена схожесть белка шипов коронавируса с ядом кобры и бунгаротоксином, который выделяется еще у одной змеи. Эти яды взаимодействуют с никотиночувствительными холинорецепторами. Такие же рецепторы есть на макрофагах (это дирижеры иммунного ответа). Макрофаги выбрасывают огромное количество цитокинов, которые приглашают к себе все иммунокомпетентные клетки, чтобы развилась иммунная реакция. Когда макрофаг выходит из-под контроля, он выбрасывает очень много цитокинов — начинается пресловутый «шторм». А вот ацетилхолин и никотин успокаивают его. Могу сказать, что меня эта гипотеза убедила, — заявил Андрей Киясов.

Предварительная статистика показывает, что болезнь легче протекает у женщин. Это ученый объясняет тем, что «у женщин «калиток» в легких, через которые проходит вирус, намного меньше, чем у мужчин». Есть и еще одна гипотеза: возможно, свою роль играет пониженное количество тестостерона.

Помогут ли вакцины от других болезней в борьбе с COVID-19?

«Реальное время» поинтересовалось, способны ли вакцины от других заболеваний уберечь организм от тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией?

— Любая вакцинация, которая проводилась, в какой-то степени напрягала иммунитет и способствовала выработке антител. Помимо этого, бывает так называемое перекрестное реагирование антител, когда антитела против одного антигена реагируют на похожий антиген другого возбудителя, — ответил проректор, но в подробности вдаваться не стал.

Можно ли повторно заразиться COVID-19 и суждено ли нам всем им переболеть?

«Реальное время» задало профессору вопрос, волнующий, пожалуй, всех: можно ли заболеть во второй раз. Ученый ответил на него в успокаивающем ключе:

— Если выработались антитела, то повторного заболевания быть не должно. Вот заразиться повторно можно. Но надо понимать разницу между заболеванием и заражением. Если вы уже переболели COVID-19, то организм быстро среагирует и повторное заражение не выразится в тяжелом заболевании. Я не могу гарантировать, что на 100% у вас не будет никаких реакций, поскольку это новая инфекция. Вполне реально, что вы повторно проконтактируете с вирусом и он пройдет через легкие. Но запуска всего каскада реакций уже не будет, потому что у вас есть антитела. По сути, вы можете вообще не заметить того, что второй раз проконтактировали с вирусом и он попал к вам в легкие, — считает Андрей Киясов.

Параллельно ученый развенчал миф о том, что переболеют в любом случае все:



— Когда переболеют 50—70% населения, может заработать принцип домино, когда каскад падающих фишек будет тормозиться о переболевших. «Кордонами» для дальнейшего распространения вируса будут выступать люди с антителами. Я бы хотел попасть в те 30%, которые не переболеют, поэтому соблюдаю все меры предосторожности, — заявил директор ИФМиБ КФУ.

Стоит ли ждать волны смертности от онкологии и хронических заболеваний?

Есть предположение, что этой осенью в России может произойти всплеск смертности от онкологии и хронических заболеваний, поскольку сейчас такие пациенты отошли на второй план.

— У нас есть Республиканский онкодиспансер. Разве он закрылся? У нас произошло перепрофилирование двух больниц, которые частично вывели для приема тех, кто болен COVID-19. Уменьшилась плановая госпитализация, но я не вижу, чтобы вся работа прекратилась. Я вижу ситуацию по Татарстану и не могу пока ожидать, что вырастет количество умерших от онкологии или хронических заболеваний, — резюмировал Киясов.

Лина Саримова