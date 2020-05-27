Итоги дня: 100-летие ТАССР, увеличение пособий по безработице, лечение пациентов с COVID-19 плазмой в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 мая.
- Сегодня в Государственном совете Татарстана прошло заседание, посвященное 100-летию образования ТАССР. На нем присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а также члены правительства и т. д. «Реальное время» вело текстовую трансляцию с заседания.
- Президент России Владимир Путин согласился с инициативой Минтруда РФ продлить выплаты пособия по безработице на три месяца. Это коснется тех граждан, которые утратили право на получение такого пособия в связи с истечением установленного срока. Это будет действовать до 1 октября 2020 года. Также с 1 мая текущего года увеличивается минимальное пособие по безработице с 1 500 до 4 500 рублей, заявил глава государства в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
- Верховный суд России вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину. Это касается части заявления, где содержались требования права на дополнительные соцгарантии. Одновременно административный иск об оспаривании указа Путина к производству принят. 20 мая Игнатьев подал иск к Путину, так он хочет оспорить его указ об отставке с поста главы Чувашии. Суд уже назначил рассмотрение заявления на 30 июня. В то же время стало известно, что Игнатьев госпитализирован в медцентр имени Алмазова в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. По данным СМИ, он находится в тяжелом состоянии.
- Роспотребнадзор РФ утвердил правила санитарно-эпидемиологической профилактики COVID-19, они будут действовать до 1 января 2021 года. В документе перечислены меры, направленные на предупреждение COVID-19, и противоэпидемические мероприятия: порядок лабораторной диагностики, регистрации случаев заболевания COVID-19 и госпитализации заболевших, профилактики внутрибольничного инфицирования; порядок дезинфицирующих мероприятий.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что день парада Победы 24 июня будет объявлен выходным. Также он сообщил, что на мероприятие в Москве планируется пригласить лидеров стран СНГ. В Кремле надеются, что ситуация с коронавирусом к 24 июня улучшится.
- В Республиканской клинической больнице Татарстана пациентам с коронавирусом начали переливать плазму с антителами к COVID-19 для лечения. В настоящее время плазму перелили первым трем пациентам в РКБ — двум женщинам и мужчине, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Заготавливать плазму доноров, переболевших COVID-19, ранее начали на станции переливания крови РКБ и в Центре крови РТ.
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