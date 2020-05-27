Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину. Это касается части заявления, где содержались требования права на дополнительные соцгарантии.

Одновременно административный иск об оспаривании указа Путина к производству принят, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 20 мая Игнатьев подал иск к Путину, так он хочет оспорить его указ об отставке с поста главы Чувашии. Суд уже назначил рассмотрение заявления на 30 июня.

Путин уволил Игнатьева в конце января в связи с утратой доверия из-за двух инцидентов: сначала глава республики призвал «мочить» оппозиционно настроенных журналистов, а затем заставил пожарного прыгать за ключами от нового автомобиля.