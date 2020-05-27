В России увеличат минимальное пособие по безработице до 4 500 рублей

С 1 мая текущего года увеличивается минимальное пособие по безработице с 1 500 до 4 500 рублей. Об этом объявил президент России Владимир Путин.



По его словам, за помощью обращаются и те граждане, которые не были официально трудоустроены, и их тоже надо поддержать.



Также он обратил внимание на ИП, которые также столкнулись с трудностями. Глава государства предложил предпринимателям, которые не могут действовать после 1 марта, выплачивать три месяца по 12 130 рублей в месяц.

«За помощью обращаются и те граждане, которые не были официально трудоустроенными. В этом случае минимальный размер пособия предусмотрен в 1500 рублей. Такие люди тоже нуждаются в поддержке, поэтому с 1 мая текущего года увеличивается минимальное пособие до 4 500 рублей до 1 августа», — сказал Владимир Путин.

Также он согласился с инициативой Минтруда РФ продлить выплаты пособия по безработице на три месяца.

