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В России увеличат минимальное пособие по безработице до 4 500 рублей

18:04, 27.05.2020 1
В России увеличат минимальное пособие по безработице до 4 500 рублей
Фото: realnoevremya.ru

С 1 мая текущего года увеличивается минимальное пособие по безработице с 1 500 до 4 500 рублей. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

По его словам, за помощью обращаются и те граждане, которые не были официально трудоустроены, и их тоже надо поддержать.

Также он обратил внимание на ИП, которые также столкнулись с трудностями. Глава государства предложил предпринимателям, которые не могут действовать после 1 марта, выплачивать три месяца по 12 130 рублей в месяц.

«За помощью обращаются и те граждане, которые не были официально трудоустроенными. В этом случае минимальный размер пособия предусмотрен в 1500 рублей. Такие люди тоже нуждаются в поддержке, поэтому с 1 мая текущего года увеличивается минимальное пособие до 4 500 рублей до 1 августа», — сказал Владимир Путин.

Также он согласился с инициативой Минтруда РФ продлить выплаты пособия по безработице на три месяца.

     комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 18:18
      но минимальный прожиточный уровень в стране грубо 9300,9300-4500=еще 4800 ,чтоб не умереть с голоду не хватает?
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