Роспотребнадзор РФ утвердил правила профилактики коронавируса — они будут действовать до 2021 года

Роспотребнадзор РФ утвердил правила санитарно-эпидемиологической профилактики COVID-19, они будут действовать до 1 января 2021 года, следует из постановления.

Так, новую коронавирусную инфекцию отнесли к острым респираторным заболеваниям, вирус причислен ко второй группе патогенности.

В документе перечислены меры, направленные на предупреждение COVID-19, и противоэпидемические мероприятия: порядок лабораторной диагностики, регистрации случаев заболевания COVID-19 и госпитализации заболевших, профилактики внутрибольничного инфицирования; порядок дезинфицирующих мероприятий.