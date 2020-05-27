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Роспотребнадзор РФ утвердил правила профилактики коронавируса — они будут действовать до 2021 года

13:11, 27.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор РФ утвердил правила профилактики коронавируса — они будут действовать до 2021 года
Фото: tatarstan.ru

Роспотребнадзор РФ утвердил правила санитарно-эпидемиологической профилактики COVID-19, они будут действовать до 1 января 2021 года, следует из постановления.

Так, новую коронавирусную инфекцию отнесли к острым респираторным заболеваниям, вирус причислен ко второй группе патогенности.

В документе перечислены меры, направленные на предупреждение COVID-19, и противоэпидемические мероприятия: порядок лабораторной диагностики, регистрации случаев заболевания COVID-19 и госпитализации заболевших, профилактики внутрибольничного инфицирования; порядок дезинфицирующих мероприятий.

ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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