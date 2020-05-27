Экс-глава Чувашии, который подал в суд на Путина, госпитализирован с двусторонней пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в медцентр имени Алмазова в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.

Как пишет «Коммерсантъ», он в тяжелом состоянии. Сейчас Игнатьев подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

По данным Mash, бывший губернатор был госпитализирован 29 февраля. 7 мая его положили в реанимацию.



Накануне стало известно, что бывший глава Чувашии подал иск в Верховный суд России на президента Владимира Путина, оспаривая свое увольнение.