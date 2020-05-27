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Экс-глава Чувашии, который подал в суд на Путина, госпитализирован с двусторонней пневмонией

13:00, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии, который подал в суд на Путина, госпитализирован с двусторонней пневмонией
Фото: kremlin.ru

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в медцентр имени Алмазова в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.

Как пишет «Коммерсантъ», он в тяжелом состоянии. Сейчас Игнатьев подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

По данным Mash, бывший губернатор был госпитализирован 29 февраля. 7 мая его положили в реанимацию.

Накануне стало известно, что бывший глава Чувашии подал иск в Верховный суд России на президента Владимира Путина, оспаривая свое увольнение.

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