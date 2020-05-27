В РКБ Татарстана пациентам с COVID-19 начали переливать плазму с антителами

В Республиканской клинической больнице Татарстана пациентам с коронавирусом начали переливать плазму с антителами к COVID-19 для лечения.

В настоящее время плазму перелили первым трем пациентам в РКБ — двум женщинам и мужчине, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Заготавливать плазму доноров, переболевших COVID-19, ранее начали на станции переливания крови РКБ и в Центре крови РТ. Так, в РКБ плазму сдали уже шесть человек, говорится в сообщении в официальном аккаунте Минздрава РТ в «Инстаграме».

В ближайшее время в Татарстане начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. При этом тестирование будут проводить не по московскому образцу: проверять будут не поголовно и всех желающих, однако под тестирование попадет очень широкий круг людей. Все подробности — в материале «Реального времени».

