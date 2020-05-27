Песков допустил, что 24 июня будет выходным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что день парада Победы 24 июня будет объявлен выходным.

Отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли среда, 24 июня, выходным днем, Песков сообщил, что точной информации пока нет, но такой вариант вполне возможен с большой долей вероятности, пишет ТАСС.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что на мероприятие в Москве планируется пригласить лидеров стран СНГ. В Кремле надеются, что ситуация с коронавирусом к 24 июня улучшится, передает информагентство.

Напомним, в этот день в России пройдет парад Победы. Вчера президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к этому событию.

Также ожидается, что акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля, в день ВМФ. При этом глава государства допустил, что марш могут перенести и на более поздний срок, исходя из рекомендаций специалистов.

Ранее из-за эпидемиологической ситуации в России перенесли парад Победы. Стоит отметить, что мероприятие впервые отменили с 1995 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

