Путин оценил предложение продлить выплаты пособия по безработице на три месяца

Президент России Владимир Путин согласился с инициативой Минтруда РФ продлить выплаты пособия по безработице на три месяца.

Это коснется тех граждан, которые утратили право на получение такого пособия в связи с истечением установленного срока. Это будет действовать до 1 октября 2020 года.

«Ситуация на рынке труда своеобразно себя ведет и требует неотложных действий. Действует порядок, по которому пособие по безработице устанавливается на определенный срок, по истечении которого выплаты заканчиваются. Учитывая непростое положение, согласен продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Выплаты будут продолжены еще на три месяца, но не позднее, чем до 1 октября», — сказал глава государства.

Также Минтруда РФ начнет работать над системой страхования от безработицы. Вариант введения страхования от безработицы может предусматривать вычеты с зарплат в специальный фонд. При потере работы граждане смогут получать пособия.

